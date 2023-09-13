印尼總統佐科威今天試乘雅萬高鐵，他從哈林站出發，抵達萬隆的帕達拉朗高鐵站後，轉乘傳統的區間車至萬隆火車站，大約花1小時抵達。佐科威興奮表示，列車以時速350公里行駛時仍感覺舒適。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）上午9時抵達位於雅加達的哈林站（Halim）一直面帶微笑，與記者有說有笑，顯出好心情。他與官員搭乘僅設11個座位的頭等艙，該艙等是在列車的第一個車廂。

列車出發後，經30分鐘後抵達位於萬隆的帕達拉朗高鐵站（Padalarang），接著再經由連通道步行約5分鐘，走到帕達拉朗火車站搭乘區間車前往位於萬隆市區的萬隆火車站，行駛時間約20分鐘。因此從雅加達出發至抵達萬隆市區，共花了近1小時。

佐科威這次試乘亞萬高鐵，未到位於東萬隆的最終站德加魯爾站（Tegalluar）。

佐科威在列車行駛過程中，一度走至媒體乘坐的車廂受訪，當他看到車廂跑馬燈標示時速達到351公里時興奮地大聲歡呼，並說：「無論坐著或站著，都感覺不出來時速達到350公里，很舒適。」

佐科威說，這是他首次搭乘雅萬高鐵，並表示，希望民眾能夠從10月初開始使用這條高速鐵路。他補充，雅萬高鐵首重技術，但安全也很重要，「現在印尼有捷運、輕軌和高鐵，若能和雅加達的機場快線整合，就能減少交通阻塞」。

據中央社記者的觀察，雅加達哈林車站的基本設施，例如廁所、禱告室和售票窗口都已完工可以使用，但仍可看出一些缺陷，像是大廳冷氣仍未能全部啟動，因此感覺有些悶熱，車站前的空地雜草叢生。車站內尚未有商店進駐，部分店面有店家的大型海報，但未見有人施工。

雅萬高鐵是中國「一帶一路」倡議的指標工程，耗資共73億美元，2016年初開工後，因疫情和土地糾紛完工日期不斷延宕，目前計畫10月1日投入商業營運，遠遠落後於原定於2019年通車的計畫。

列車內設有頭等艙、商務艙及經濟艙，經濟艙的座椅一排有5個座位，商務艙一排4個座位，頭等艙一排則有3個座位。車廂內設有無障礙廁所和行李區，連接車廂的走道相當寬廣，另外有車廂設有吧台區，整體乘坐的感覺相當舒適，但部分路段手機訊號微弱。

高鐵列車仍是由中國駕駛員負責操作，在高鐵車站及列車車廂內仍有許多負責雅萬高鐵工程的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）的中國員工。

今天與佐科威一起搭乘雅萬高鐵的還包括多名印尼藝人及選美佳麗。參與試乘的選美佳麗露露（Lulu Zaharani Krisna Widodo）表示，很榮幸能受邀搭乘雅萬高鐵，成為首批乘客之一。

露露向中央社說：「印尼有這樣的交通工具很好，因為這能讓人們很方便地在短時間內從雅加達前往萬隆。」另一名選美佳麗婷達（Dinda Nur Safira）則說：「列車行駛過程感覺非常舒適，車上所有設施都很齊全」。

印尼喜劇演員查克（Cak Lontong）也受邀參與試乘，他向中央社指出，這是他首次在印尼以及在東南亞乘坐高鐵。對他而言，「這是一次難忘的經歷，時速超過300公里時，仍平穩沒有搖晃，就連玻璃杯裡的水也不會溢出來，非常神奇。」