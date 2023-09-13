US Open champion Novak Djokovic broke down into tears while being welcomed back to Serbia alongside the Serbian basketball team 🙌pic.twitter.com/mQMZMMMoJx — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 12, 2023

網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）又哭了，他今年7月在溫布頓決賽敗北，賽後在全場觀眾前落淚。但他悲傷的時間只是很短，9月的美國公開賽就被他摘下生涯第24座大滿貫冠軍，他回到家鄉塞爾維亞的首都貝爾格勒，身邊還有剛奪得世界盃銀牌的男籃隊，在家鄉父老熱烈的喝采聲中，喬帥禁不住落下英雄淚，與男籃隊員相擁。

今年6月喬柯維奇摘下法網冠軍，碰巧他的同胞「小丑」約基奇（Nikola Jokic）率領丹佛金塊勇奪NBA總冠軍，塞爾維亞球迷都樂瘋了。根據喬帥解釋，塞爾維亞全國人口僅660萬，但他們天生體格高大，耐力特強，這讓他們的籃球、網球、排球、水球都打得很好。

本屆世界盃籃球賽，籃球王國美國隊再度失利，塞爾維亞勇奪銀牌（輸給德國），喬柯維奇則是在美國紐約創造歷史，回鄉後大家一起慶功，度過難忘的夜晚。

喬柯維奇在慶功大會說：「我小時候和大家一樣，聚在一起慶祝我們國家水球隊與籃球隊的成功。如今我自己夢想成真了，這是莫大的榮幸，無價的時刻，這種感覺永遠不會再有了。」「我以這句話來總結，世界上沒有一個運動國家的鬥志比得上我們塞爾維亞！」