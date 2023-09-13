天還沒暗下來，就已經湧現人潮。（網友星冰樂提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鬼門關夜市擠滿人潮。（網友星冰樂提供／李京昇苗栗傳真）

現場還有街頭藝人演出。（網友星冰樂提供／李京昇苗栗傳真）

1年只有1天！錯過要等明年，苗栗縣苑裡鎮年度限定「鬼門關夜市」今天晚間即間登場，今年因為有兩個團體主辦，因此是歷年來規模最大的一次，從下午1、2點多開始就有攤商陸續設攤，不到傍晚5點，現場擠滿人潮。

早年苑裡市場攤商因為農曆7月忙於販售供品給民眾普渡，直到最後1天鬼門關，攤商才有空閒普渡，原先僅有一小路段，後來開始請戲班演出，聚集愈來愈多流動攤販設攤，最後規模成為夜市。

因此每年7月鬼門關，苑裡市場委員會都會封街舉辦夜市，攤商燈火通明照亮苑裡夜空，也讓當地人形容它就像「台版神隱少女市集」，至今已有20多年歷史，甚至有外縣市民眾慕名而來，也因為今年有兩個團體主辦，是歷年來最盛大的一場夜市。

轄區通霄警分局也針對周邊路段大同路、為公路、天下路、成功路、信義路、忠勇街等街道，展開交通管制，管制範圍包括苑裡鎮成功路以南、和平路以北(不含和平路)、中山路以東(不含中山路)、世界路以西(不含世界路)等路段，管制時間直到晚間11點為止，視人車狀況提前或延後，管制時間及範圍內，禁止自小客車以上車輛進入。

苑裡鄉親紛紛分享夜市現況，現場擠滿逛人潮，還有街頭藝人到場表演，可說是盛況空前，不少人直說，今天是苑裡鎮有史以來最多人潮的1天。當地居民也表示，夜市若辦得成功，也有助於行銷地方。

網友星冰樂也拍攝多張現場情況，她分享說，她是苑裡在地人，幾乎每年都會逛限定版夜市，今年夜市多了好幾個攤位，大約有400多攤，相當熱鬧。

苑裡鎮公所也提醒大家，若有身體不適，鄰近有醫護站可使用，同時呼籲大家做好環保做分類，不亂丟垃圾，順手撿垃圾，期待大家讓這次苑裡最大的一場大夜市活動平安、順利、圓滿。