國防部今（13日）表示，自上午6時許起，陸續偵獲中共等各型機逾35架次出海活動，已有28架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，部分戰機經巴士海峽赴西太平洋與山東號航艦實施海空聯訓。前海軍艦長黃征輝表示，綠媒稱山東艦要來威脅我們，但他認為，航母跟武統台灣一點關係都沒有；比如航母的艦載機，如果飛到台灣東邊，那是非常昂貴的，而且風險非常大。

黃征輝13日在政論節目《新聞大白話》中表示，綠媒稱山東艦要來威脅我們，其實航母跟武統台灣一點關係都沒有。中國大陸一走出台灣，就出了第一島鏈，美國在另一邊，整個是一片汪洋大海；大陸海軍過第一島鏈、第二島鏈、第三島鏈，到太平洋做什麼，不可能攻佔夏威夷，控制住太平洋也沒有一點利益，更不可能有人在這邊封鎖，宣稱太平洋是它的海，毫無意義。

黃征輝接著指出，因此，航母的建立，第一是為了往下走，維護海上絲路。第二是為了往北走，北極航道有天會開通。航母一個往上一個往下，航母不會往太平洋走；而航母的艦載機起飛，如果到台灣東邊，那是非常昂貴的，而且風險非常大。

黃征輝接著點出，中共在沿海擴建3個機場，從這3個機場起飛的飛機，因為沒有跑道的限制，油多彈多，而且航程全部可繞台灣一圈，打完再回去，都還綽綽有餘。因此大陸把航母拉到太平洋，毫無利益可言，所以航母跟武統台灣並沒有關係。