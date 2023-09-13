韋能能源義竹電廠長期監測環境，首次觀察到半蹼鷸常駐電廠達3周時間 。（高雄鳥會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

韋能能源義竹電廠生態保留區棲地生態食物充足，眾多水鳥齊聚棲息覓食 。（高雄鳥會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

韋能能源在嘉義縣義竹鄉設置太陽能光電廠。（高雄鳥會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

韋能能源在嘉義縣義竹鄉設置太陽能光電廠，攜手高雄市野鳥學會長期在義竹電廠生態保留區進行環境監測與維護，3年來首度監測到極為罕見，且是國際自然保護聯盟(IUCN)列為受脅物種的半蹼鷸，滯留時間甚至長達3周，高雄市野鳥學會總幹事林昆海驚喜分享，透過錄影紀錄到的覓食畫面，可見能源生態保留區內底棲生物充足，可供候鳥前來覓食。

韋能能源與高雄市野鳥學會積極執行棲地經營管理，透過監測水鳥狀態與營造人工溼地，因應季節性候鳥前來保留區的時節調整水位，讓候鳥有合適環境，得以棲息覓食，推測正因為如此，半蹼鷸才有機會出現在保留區內，林昆海說，這是首次在義竹電廠生態保留區觀察到半蹼鷸，滯留時間還長達3星期。

高雄鳥會指出，半蹼鷸為大型鷸鴴類，稀有過境鳥，外觀上嘴黑長且直，非繁殖羽體色為灰褐色，繁殖羽時則轉 為磚紅色，體型與黑尾鷸相當，根據國際自然保護聯盟( International Union for Conservation of Nature IUCN )所公布瀕危物種紅色名錄，半蹼鷸被列為「接近受脅物種」，且為東亞澳遷徙線上受關注的鳥種。

高雄鳥會表示，由於半蹼鷸大多棲息於濱海沿岸泥 灘地和開闊草澤，所需要的棲地條件要求相當高，遼闊泥灘地是牠們喜愛的環境，但溼地劣化、消失等因素影響下，適合半蹼鷸棲息的環境越來越少，族群數量持續下降。

藉由棲地經營管理，義竹電廠生態保留區近期也吸引不少水鳥前來覓食，像是常見的高蹺鴴，以及開始過境的青足鷸、小青足鷸、赤足鷸、 長趾濱鷸、鷹斑鷸、小環頸鴴等鳥種。

韋能能源台灣暨韓國區域總裁鄭光鎮表示，永續發展一直是韋能能源在乎與實踐的議題，團隊在保護環境和守護生物多樣性上付出相當多的努力，半蹼鷸造訪生態保留區，更彰顯電廠生態共榮的永續價值。