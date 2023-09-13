「MTV音樂錄影帶大獎」（簡稱VMA）在台灣時間今（13日）上午圓滿落幕，由饒舌女皇妮姬米娜（Nicki Minaj）連莊主持，天后泰勒絲（Taylor Swift）拿下年度歌曲、最佳流行音樂錄影帶共9獎成最大贏家，更4度獲頒最高殊榮「年度最佳音樂錄影帶」，再次打破自身記錄。而天團「超級男孩」（NSYNC）更是暌違10年於VMA全員聚首頒發該獎，讓全場為之瘋狂，連泰勒絲都化身小粉絲激動地摀臉。

成員蘭斯貝斯（Lance Bass）更特別為得主泰勒絲獻上友誼手鍊，讓她開心表示：「我有收藏你們的娃娃！你們是不是有暗中計畫什麼？是不是會發生什麼事？我必須要知道！你們是流行音樂的化身，從你們手中接下這個獎太不可思議了！」後來再度上台接受「年度歌曲」獎時也感性說「我12歲開始寫歌，創作總是始於一種非常孤獨的情感，是種彷彿全世界只有我在療傷、被療癒的不安全感或自我厭惡感；但當我開始巡演，整個體育場的人跟著我唱，那一刻總是讓我有種『也許我們都遇到相同問題』的感受，謝謝我的粉絲，我愛你們！」

典禮不僅有西洋歌手齊聚一堂，近年K-POP席捲全球，韓國女團「BLACKPINK」也獲得年度團體，是繼1999年的女團「TLC」後，相隔24年再有女團獲年度團體獎，成為本世紀第一組獲獎女團，她們也以〈Pink Venom〉勇奪最佳編舞；「防彈少年團」（BTS）成員柾國推出的〈Seven〉也奪下最佳夏日歌曲，他們的師弟「TOMORROW X TOGETHER」則憑藉〈Sugar Rush Ride〉獲得PUSH年度表演獎。「Stray Kids」的〈S-Class〉獲得最佳韓國流行音樂。