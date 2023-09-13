政府為擺脫「行人地獄」惡名，開放民眾檢舉違規停車等新增13項，南投縣南投市、名間鄉、草屯鎮等5鄉鎮市違停檢舉案激增，共開出1萬5658張，較去年同期增3852件、約32％，包括人行道停車、車頭或車尾突出占用人行道等8樣態，擺脫惡名不成，卻造就不少檢舉魔人。

據南投縣警察局交通隊統計，6月1日至8月31日止民眾違規停車被檢舉告發的案件激增，共開出1萬5658件，集中在南投市9955件、名間鄉2240件、草屯鎮2099件、埔里鎮996件及竹山鎮368件5大鄉鎮市，較去年同期1萬1806件增加3852件，增加逾3成。

南投縣違規停車罰單激增，主要集中在南投市、名間鄉及草屯鎮，可能與檢舉魔人活動範圍有關。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣警察局交通隊分析，主要是人行道停車、車頭前懸突出占用人行道、車尾突出占用人行道、人行道騎車臨停、逆向停車、車身一半占用人行道、交岔路口停車、車輛斜停等8種違規樣態，依《道路交通管理處罰條例》依法可處300元至1200元不等的罰款。

南投縣議員簡千翔坦言，違規停車確實不對，不過停車空間不足，制度迫人違規。（南投縣議員簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

警方坦言，為了擺脫台灣是「行人地獄」惡名，開放民眾檢舉違規項目從原本僅46項，今年6月30日起增加13項、共59項，包括人行道停車、車頭或車尾突出占用人行道等8種違停態樣，主要是檢舉魔人造成違停罰單激增；執法人員私下抱怨，該檢舉項目2021年曾執行，因擾民而暫停，推測新增檢舉項目恐因民怨而限縮。

南投縣議員林儒暘建議，警方應該在檢舉熱區加強宣導，才能減少違規，保障行人路權。（南投縣議員林儒暘提供／楊靜茹南投傳真）

「民眾違規確實不對，不過停車空間不足，行人空間不友善，根本是制度迫人違規。」南投縣議員簡千翔說，開放民眾檢舉違規停車等項目，對於擺脫行人地獄惡名並無幫助，建議應該增加路邊停車格、增設停車場等，並建置友善行人的人行道設施，從制度面著手才能改善。

南投縣議員林儒暘則認為，違規民眾遭檢舉，收到罰單往往是1個月後，甚至有人同一行為陸續收7張罰單，檢舉無法即時排除違規態樣，只會讓民眾認為政府在搶錢，警方若懷疑有檢舉魔人，就應該在檢舉熱區加強宣導，才能減少違規，保障行人路權。