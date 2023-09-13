高雄市創新創業協會今年特別舉辦全國首創的「創新博覽會」商務締結活動，今（13）日吸引31家廠商參與跨域媒合、契機商務活動。（柯宗緯翻攝）

高雄市創新創業協會今年特別舉辦全國首創的「創新博覽會」商務締結活動，今（13）日吸引31家廠商參與跨域媒合、契機商務活動。（柯宗緯翻攝）

後疫情時代，全國創業楷模新創產業輔導孵化大量崛起，為凝聚新創會友的企業發展潛力，高雄市創新創業協會今年特別舉辦全國首創的「創新博覽會」商務締結活動，今（13）日吸引31家廠商參與跨域媒合、契機商務活動，進行B2B互動、交流，期許開拓龐大市場商機。

今年的「創新博覽會」以「商務博覽、創業互動、發展創新」為三大精神核心，活動出席貴賓包括高雄市政府青年局局長張以理、高雄市議員李雅靜、全國創新創業總會楷模洪誌臨、邱明正、經濟部南區聯合服務中心主任林進添等人受邀開幕致詞。

活動主題規畫「創業媒合互動區、商務展演交流區」兩大區域，出席單位以創業楷模團體為創業媒合互動，參展廠商以地方企業品牌為商務展演交流。

高雄市創新創業協會理事長張瓈文也以身作則，在場設攤行銷自創品牌「蕾納」美容保養品，以實踐及創造客戶最佳保養品使用經驗為品牌願景，2019年獲得高雄十大化妝品伴手禮獎。蕾納長期發展東南亞市場，已成功拓銷到馬來西亞、越南、印尼、新加玻，並協助代工化妝品業者拓展澳洲市場。

此外，在這場創新博覽會之中，更加速媒合企業團隊合作，以紘辛創藝娛樂文化有限公司執行長陳玟羽作為整場活動的統籌，鏈接辰映包裝設計行銷公司總經理吳鎮宇策略廣宣的行銷，加上誠翔商務中心執行長周代耀整合企業商務導覽培訓，讓彼此從協會會友的關係提升共同合作的夥伴，為協會創造更多元的契機渠道機會。