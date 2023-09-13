本款愛馬仕「凱莉包」歷經15次競價，以56萬元拍定成交（行政執行署新北分署提供）

法務部行政執行署受新北地檢署所託，13日拍賣新北地檢偵辦扣押的詐團物品，其中包含2台保時捷和賓士名車，以及愛馬仕、古馳等14款名牌包包、皮夾，吸引24位民眾競標，現場也擠滿圍觀民眾。本次拍賣總共拍定126萬多元，但是2台名車則因檢方認為沒有達到理想價格，不同意拍定。

法務部行政執行署長黃玉垣也親臨會場，由新北分署分署長黃立維陪同全程觀看拍賣過程。新北分署與新北地檢署也將持續貫徹全力打詐政策及決心，加速將檢方扣押的被告財產變價拍賣，徹底剝奪被告犯罪所得，將所得返還給被害人。

本次拍賣的2輛車分別是2013年出廠的保時捷的PANAMERA柴油款，里程數為15萬多公里，但是還有貸款56萬多元、交通罰鍰1萬多元及今年燃料使用費4千多元尚未繳交，須由拍定人繳交，且拍定價僅15萬元，檢方認為價格不理想不同意拍定；另一輛車為2019年出廠的賓士A200，里程僅有2萬多公里，不過仍有21萬多貸款和600元交通罰鍰未繳清，雖然出價高達100多萬，檢方同樣認為不理想，未成交。

本次拍賣備受矚目的還有14款包含古馳皮夾、BURBERRY皮夾、CELINE皮夾、LOEWE手提草編包、PRADA尼龍手提包、DIOR皮夾及手提包、寶格麗包、愛馬仕皮夾及包包、LV手提包等，總共拍出11款，拍定總價有126萬7200元，其中2款古馳皮夾及LOEWE手提草編包則未拍定。

而最受矚目的是2款愛馬仕包，其中鑑價金額最高的黑色「康康包」從20萬元起標，共競價39次，最終由6號賴先生以36萬元得標；而鑑價金額次高的米色「凱莉包」，自15萬元起標，喊價卻一路狂飆，共競價15次，最終由5號鄭小姐以56萬元得標。

這次收穫最多的是6號賴先生，一共花了49萬多元拍定獲得5款名牌包。賴先生表示，昨天知道拍賣消息後，一早就帶著現金從屏東上來參加競標，因為部分現金是父親所提供，過程中也不忘和家人保持聯繫，聽從指示搶下指定的名牌包，送給母親及老婆。