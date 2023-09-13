57歲「凍齡美魔女」胡文英是女星鄭靚歆的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄， 跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的鮮肉追求，總是大膽分享各類議題與看法；今（13日）她突自爆曾被乾哥性侵。

胡文英今日於社群分享「是的！沒錯～我在16歲被男朋友的朋友，也就是我乾哥Me too，一直難以啟齒」，她表示男友和乾哥是死黨，因此她和兩人時常一塊出門，有一次乾哥騙她男友受傷了，而且很嚴重，由於當時沒有手機可以求證，於是她被乾哥騎車載到一棟公寓，說男友在朋友家，當下胡文英不疑有他，直到兩人進房間，乾哥把門鎖上她才知道受騙，質問對方「你怎麼可以騙我」，對方回答「我喜歡妳很久了」，接著強行侵入。

胡文英回憶當時情景：「我不斷爭扎、聲嘶力竭的大叫，他要我別叫，我依然拚命叫救命啊，他就一手掐我脖子，一手摀住我的嘴，我一度呼吸困難，感覺瀕臨死亡⋯⋯幾乎要斷氣，掙扎無用，為了保命只能一次次的被Me too」，當晚多次的侵犯後，她下體異常疼痛，連走路都會抖，先前Me Too運動時她不敢公開，但她還是想讓女生們有所警惕，越是身邊的人越應該要提防，被侵犯一定要勇敢站出來，讓色狼被社會公審，無所遁形。

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