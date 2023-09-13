針對國民黨與民眾黨今天舉行記者會，批評南部登革熱防疫情形，民進黨立委王定宇反擊指出，今年登革熱疫情受到天候及後covid-19影響，防疫難度比往年來得艱困，從中央到地方都在全力防堵疫情擴散，此刻最不需要的就是政治口水，藍白不要當「人間噁心機器」，噴出來的口水比病毒還讓人想吐。

王定宇舉氣象統計資料顯示今年天候有兩大特點，一是6月至今降雨日數已達50天，幾乎是每2、3天就會下一場雨，高度頻繁降雨對於噴藥作業與清除積水都是相當大的妨礙；加上颱風登陸和過境，在大風大雨中製造許多新的且不見得能在第一時間發現的積水地區或容器，在在增加防疫作業難度。

王定宇補充，台灣年均雨量是2162.6毫米，但台南從6月15日到9月12日，90天中雨量就達到1107毫米，已超過年均雨量的一半；如果單純和台南自身比較，2020年總降雨量是1530.3毫米，2021年總降雨量是2241.5毫米，2022年總降雨量是1001毫米，可見台南這3個月降雨量之驚人。

他說明，另一個因素是後covid-19疫情，國境解封，國人出遊和移動呈現大反彈式成長，使得疫情傳播的速度也更為容易，目前全台從南到北都有登革熱疫情，也必須嚴陣以待是否會有境外移入案例。

王定宇感嘆，從covid-19到登革熱，每次台灣需要團結時，藍白就會想各種名目扯後腿，例如誣指高端疫苗效力不佳，或是炒作登革熱疫情恐慌，這些行為只會讓台灣人民安全陷入更危險境地，「拜託藍白陣營，不要再扯台灣後腿了！」