馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天在新加坡舉行的梅肯研究院亞洲高峰會表示，對美中緊張關係感到關切，東協藉由與美中互動可扮演角色，呼籲雙方降低緊張關係。

安華今天訪問新加坡，除了與星國總理李顯龍會面，也出席由美國智庫梅肯研究院（Milken Institute）舉辦的第10屆梅肯研究院亞洲高峰會（Milken Institute Asia Summit），與主持人對談。

對於主持人問及美中緊張關係，安華回應表示，「我們對此感到關切」，並提到，上週在印尼雅加達舉行的東協峰會相關會議上，與出席的中國國務院總理李強及美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）進行坦率溝通。

安華認為，東協國家可在同一個機制上與美、中對話，是很棒的事。東協藉由與中國、美國互動能扮演角色，呼籲中美雙方降低緊張關係，「因為這已對（東協）國家產生影響，包括貿易、投資」。

他也強調，保持「東協向心性」（ASEAN centrality）、與美中維持有效互動的重要。

另一方面，安華表示，自己與中國領導人有很好的關係，但也坦言，中國有自己的一套體制，與他的政治哲學不同，並非中國做的每件事他都認同。

梅肯研究院亞洲高峰會13日至15日在新加坡舉行，講者還包括菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等人。

小馬可仕今天在其中一個場次發表演講，說明菲國經濟現況以鼓勵外國投資者赴菲投資。他說，「地緣政治穩定及區域合作是我們外交政策的基石，我們致力維護和平關係與合作，提倡有助投資、企業發展的環境」。

據活動網站資訊，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）預計15日在有關供應鏈轉型的場次以視訊方式致詞。