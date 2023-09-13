基泰建設於大直的都更工地發生嚴重工安事故，引發各界議論。而針對事發前的監測紀錄，經三大公會專業人員鑑定後，報告也已出爐，皆認為工地並沒有針對監測系統的示警做相關因應及積極作為，所以造成鄰避建物的塌陷。對此台北市長蔣萬安13日表示，將依法對福益營造、建築師等相關人員移送懲戒。

蔣萬安13日晚間出席大直事故已塌陷25戶安置補助說明會，會前受訪時，蔣萬安表示，針對基泰大直的工地監測資料，經台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、台北市建築師公會鑑定後，報告也已經出爐，三大公會都指出，工地並沒有針對監測系統的示警，做相關因應及積極作為，所以造成鄰避建物的塌陷，進而造成各種災害的發生。

基泰大直民宅下陷事故已七天，台北市政府13日召開「大直事件已塌陷25戶安置補助說明會」，都發局就三方案「遷居南港國宅、安置旅館續住、租金補貼」與居民展開討論；圖為受災戶至現場參與討論。（郭吉銓攝）

蔣萬安表示，由於福益營造登記在新北市，因此已經要求建管處明日上午發文給新北市政府，將福益營造相關的工程人員依照違反營造業法送懲戒；至於建築師的部分則是登記在台北市，因此建管處將會依照違反建築法移送懲戒。