「2023台灣設計展」於10月6日至10月22日在鶯歌登場，今年主題「新北○起來」，結合29區能量將新北多元樣貌圈在一起。展覽地點橫跨新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊。其中五大展區分別為「主展區」、「衛星展區」、「品味漫遊-新北哩賀」、「設計響應」、以及「城市再造」。

「主展區」匯集14種主題，囊括在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等主題展，其中包含幾個特色「○」像是「自然〇」結合大型立體藝術裝置、文物採集與互動體驗，展現環繞新北的自然地理多樣性；「共生〇」帶出新北多樣共融的城市特色，豐富的族群與生活脈絡顯現多元族群樣貌；新潮〇從新北青年的視野出發，運用詞曲及影像創作，描繪生活在新北的故事。另外在戶外園區包含「光影〇」，經由與活力草地上的可觸碰裝置互動，將美術館轉化為充滿旋律的畫布；假日限定的「美味Ｏ」流動宴席，有6間新北在地經典風味食堂、3週假日美味市集、8場料理體驗活動，邀大家體驗新北山、海、陸的滋味。

「衛星展區」串連捷運環狀線5個站點，結合車廂改造帶出環狀線的移動美學，像是「新北產業園區站」以五股的產業與環境發展為出發，同步聚焦新北最大面積的市地重劃「塭仔圳」；「頭前庄站」由新莊傳統市場改造，融合新商業元素，呈現繁榮多元的未來市場；「板橋站」，身為新北重要交通樞紐，人潮與地域的川流不息生命力帶動都市經濟發展。

「品味漫遊-新北哩賀」蒐羅全新北山海城129條特色路線，帶民眾探索新北29區迷人風景，而「設計響應」從地方故事、音樂、文化各種面向貫穿新北五條美學廊帶，讓設計展能量滲透各地，包括淡水區「18『古』怪事」特展、坪林區茶業博物館「器：天地人之器」特展、鶯歌區陶瓷博物館「生活陶瓷設計特展-日光慢漫」、黃金博物館「礦事容顏-藝術家眼中的礦山」特展等，值得民眾細細品味。

「城市再造」匯集新北11種類型的城市改造點，涵蓋翻新公有市場、優化藝文館所、打造共融特色公園、重現綠色山徑等領域，城市的發展在新與舊之間呈現嶄新互利與共存，重新詮釋人對城市的另類想像，邀請民眾感受這座城市的魅力。