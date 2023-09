利比亞東部地區官員表示,這場洪災前所未見,請求國際社會伸援。

水火無情,人命如草芥!地中海一場風暴上周末侵襲北非利比亞東部,強降雨導致老舊水壩潰堤引發可怕洪災,許多人在睡夢中被沖進海裡,罹難者集中在東部港市德納(Derna)。利比亞東部官員周三(13日)表示,德納市罹難者遺體已逾5300具,恐再翻倍。

地中海風暴「丹尼爾」(Daniel)席捲東南歐。東部政權轄下的民航部長契奇歐華特(Hichem Abu Chkiouat)向路透社描述德納市慘況時提到「海水不斷把好幾十具屍體沖上岸」,罹難人數可能再翻倍,因為失蹤人數至少有好幾千人,重建金額恐達幾十億美元。利比亞從未遭遇如此天災,他只能向國際社會求助。

英國廣播公司報導,利比亞東部醫療院所已陷癱瘓,電話不通、橋毀路斷令轉院困難,外援也到不了,醫護人員擔心可能爆發傳染病。一名人在土耳其工作的利比亞新聞記者說,留在利比亞的家人形容當地景象「如世界末日」,街上隨處可見屍體,「一名被水捲走的婦人就懸在路燈上死了」。

經歷嚴重洪災的利比亞東部德納市,岸邊海水12日仍偏黃,道路橋樑滿是黃泥。(美聯社)

利比亞東部遭地中海風暴侵襲引發嚴重洪患,死傷慘重。

2011年北約(NATO)支持利比亞起義行動推翻並殺害前任獨裁者格達費(Moamer Kadhafi),人口700萬的利比亞自此深陷衝突,政治上由兩股勢力分治,西半部的「全國團結政府」(Government of National Unity)獲國際承認,東半部由國會「眾議院」(House of Representatives)統治。利比亞公共服務廢弛多年,這場洪災太過慘痛,兩股勢力暫時放下仇恨,合作救災。

國際移民組織(IOM)派駐利比亞的分支在社群平台X指出,德納市至少3萬人無家可歸。班加西(Benghazi)等其他地區知6085人失去家園,實際人數仍無法確認。

利比亞官員表示,失蹤死亡人數至少1萬人,但東、西兩半提供數據不盡相同。東部當局發言人卡拉茲(Tariq Kharaz)說,已尋獲遺體約3200具,其中1100人身分未確認。

德納市一所醫院外的人行道,12日有幾十具遺體等待辨認。(路透)

衛星照片顯示,德納市中心河道兩側原本密集的建物幾乎完全消失。(路透)

高處鳥瞰可見德納市中心河川兩岸原本建物密集,如今夷為平地、滿是泥水,河道有如寬廣的疤痕,市區多處也有大範圍破壞。一家醫院在人行道安置幾十具遺體等待辨識。一名災民說,整個家族住在河谷附近一座清真寺對面,洪水來襲時全家熟睡中,無一生還,「家族30人,現在一個都還沒找到」。

聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)表示已動員緊急應變小組趕赴災區。卡達、土耳其等國火速支援,阿拉伯聯合大公國派2架飛機運送150噸食品、救援、醫療物資,義大利將派2架運輸救災人力的軍機與一艘軍艦馳援。