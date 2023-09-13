獨家限定微風廣場 alice+olivia 限量Stacey face 裙子，推薦價1萬8900元。（微風提供）

獨家限量微風廣場 FENDI鱷魚皮X施華洛世奇水鑽提把Peekaboo ISeeU Petite ，推薦價76萬元。（微風提供）

微風廣場Ｘ微風南京周年慶明（14日）開跑，除了微風會員專屬點數酬賓回饋、來店禮、滿額禮外，為滿足消費者出國的心，微風廣場Ｘ微風南京推出奢華旅行周年慶、幸運好禮大賞，祭出抽機票及高級住宿，活動期間於微風廣場單日單筆消費滿6000元以上，有機會抽中價值10萬元的長榮航空電子交換機票，或價值超過3萬的雲品溫泉酒店住宿券；於微風南京單日單筆消費滿6000元以上，可參加抽長榮航空電子交換機票的機會。

周年慶期間，微風積點禮遇會員於微風廣場指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓會員點數：珠寶手表滿3萬元送1萬5000點、國際精品滿1萬元送1萬點、流行名品、飾品滿5000元送5000點等。

另微風今年周年慶也特別與ALLSAINTS合作，以特色迷彩印花，打造出微風獨家限定戶外野餐商品會員禮，9/20～10/2於各館內累積消費滿6000元，即可兌換ALLSAINTS野餐提袋；累積消費滿1萬8000元，贈ALLSAINTS野餐墊。

微風並新增點數兌換專區，點數除了可現抵外，還可兌換長榮航空哩程、馥蘭朵集團精品溫泉、花蓮秧悦美地一泊一食、苗栗寨酌然野奢庄園奢華露營、板橋凱薩大飯店，和米其林級餐廳IVY GARDEN餐飲抵用券等。

微風廣場今年CARTIER、PIAGET、CHAUMET、TASAKI、BOUCHERON等各家珠寶品牌，也陸續在周年慶展出高級珠寶展，千萬珠寶品項總價值達近百億元，精品業績表現也格外亮眼，周年慶期間VALENTINO高級訂製禮服將於微風廣場獨家展出，還有引進YohjiYamamoto山本耀司全台首間品牌複合店、台灣首間美國男裝設計師品牌john varvatos等。