曾力挺超思的台農蛋品董事長涂萬財12日聲明致歉，坦承巴西進口蛋「誤標效期」，已主動全面回收。但是涂萬財今（13日）接受訪問時卻喊冤，稱認錯影片是農業部要他講的，強調是農業部要他把事情擔下來。台北市議員游淑慧爆4疑點表示，農業部都在幹些什麼鳥事。

游淑慧今(13日)在臉書粉專貼文表示，農業部，都在幹些什麼鳥事。台農董事長涂萬財昨在媒體播出新聞畫面中，為標示不符致歉，稱「這是我的疏失」。但涂萬財今接受媒體專訪時表示，「認錯影片是農業部要我講的，叫我擔下來」。

游淑慧接著指出，涂萬財是有「養雞大王」之稱的屏東大型蛋商，也是信興蛋品董事長。先前超思被爆出是資本額僅50萬的一人公司時，涂萬財曾跳出來力挺超思，還批評我們是「外行人才會質疑」。

游淑慧表示，嗯，我們不能內行人，所以我們不了解這些巷子內的貓膩。像涂先生這樣的內行人，如果變成要擔下來的人，您甘願嗎？她並提出4疑點：

第一，之前那些業者跑出來挺農業部、挺進口雞蛋，是不是也是農業部授意？

第二，出事，農業部叫業者擔下來認錯，這形同黑道作風，副總統賴清德、行政院長陳建仁你們的看法如何？

第三，她用葡萄牙文查了一篇報導巴西出口雞蛋的處理流程和經驗，裡面提到他們出口的蛋經過清洗、殺菌、冷鏈運送，雞蛋的保存期限是90天。為什麼賣給台灣就變成120天？

第四，農業部說有塗蠟包膜，衛生局檢驗說沒有，誰說謊？誰被騙？誰包庇？

游淑慧更點出，整個巴西蛋疑雲的關鍵：這批蛋是由那裡賣出來的？農業部跟超思的關係，農業部跟出貨商的關係，檢調查不查。