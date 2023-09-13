台南登革熱疫情嚴峻，鑒於有老師在校園確診，南市府教育局上周發公文，指校內如查獲陽性孳生源或教職員在校內確診，將追究相關人員責任，引發反彈；副市長葉澤山周一強調不會懲處基層教職員，南市教育產業工會今再發聲，要求教育局明確取消行政處分，並取消每周2次「學生住家自我檢核表」。

「當務之急是消滅登革熱，不是消滅教師對市府和教育局信任。」南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，老師不是防疫破口也非代罪羔羊，市府祭出校園染疫懲處教師規定，不僅荒謬可笑，更凸顯市府防疫不力、甩鍋卸責的事實，應道歉，且這項沒來由懲處令嚴重打擊教育同仁士氣，更無助於滅蚊與防疫。

南市教育局重申，11日已公開說明不會對基層教職員懲處，但仍呼籲，校園防疫工作需要大家共同協力；針對「學生住家自我檢核表」則無強制性，用意是希望提供學生機會教育，偕同家長做好家戶病媒蚊孳清。

教育局強調，開學後，學校是師生群聚場所，為確保師生健康、讓家長放心，仍請學校持續落實校園巡倒清刷，阻絕病媒蚊孳生，並讓登革熱疫情早日停歇。

陳葦芸說，教育局11日記者會強調沒要懲處基層教職員，但12日發文卻隻字未提取消懲處，工會要求教育局明確取消行政處分，且有必要再發一次公文，以安教育現場相關人員的心情。同時也要求取消每周2次「學生住家自我檢核表」，直指每周2次檢核只是形式上的做法，根本無助於防治登革熱。

她強調，「學生住家自我檢核表」備受教師與家長詬病，因學生和家長是否確實勾選，老師根本無從查起，即有老師遇到家長於表單直接檢核到「年底」，這樣的檢核表有用嗎？質疑該表達陷教師於不義，帶頭教學生做假。

陳葦芸強調，開學以來接獲許多陳情，老師除要固定清消、宣導登革熱防治等例行工作，還要核對每周2次學生在家自檢表，每早8點通報發燒學生名單，學生如確診登革熱請假，還要提供線上課程；各校學務主任與衛生組長更有填不完的報表、寫不完的報告，還動輒被扣上不重視校園防疫的大帽子。