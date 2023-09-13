蘋果秋季發表會在台灣時間13日凌晨登場，吸引全球媒體記者現場直擊iPhone 15系列新機與Apple Watch Series 9智慧手錶等新品。《太陽報》記者Sean Keach在蘋果加州總部的發表會現場實測之後直呼，自己實在太幸運，也忍不住分享讓他感到驚艷的4項全新功能，大讚這些功能將改變生活模式。

■動作按鈕（Action Button）

靜音開關被視為iPhone經典設計元素之一，但蘋果透過iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max上的「動作按鈕」取代了靜音開關。在預設狀態下，動作按鈕同樣能讓手機在「響鈴」和「靜音」模式之間切換，但功能更加強大，使用者可以根據自身需求，更改設定為執行多項操作，包括啟動相機、手電筒、翻譯、放大鏡等等，還能自行編寫捷徑。

■雙重點擊（Double Tap）

Sean Keach直言，這項功能相當好用，確實是「非常聰明的技巧」。在Apple Watch Series 9與Apple Watch Ultra 2新增的這項手勢功能，讓使用者不需碰觸螢幕，就能操控智慧手錶。使用者只要用戴著手錶那隻手的食指與拇指互點2下，就能快速又便利地操作接聽或掛斷電話、播放或暫停音樂、關閉計時器等許多經常使用的動作。

Apple Watch Series 9靠著雙指互點兩下就能操控。（圖/美聯社）

■USB-C接口

iPhone過去一直使用自己的Lightning接頭，而這次的iPhone 15系列新機，其中最大特色就是充電口改為USB-C規格。Sean Keach認為這項改變是個好消息，因為以長遠來看，幾乎所有的電子產品上都可以使用相同的USB-C連接線，就連使用安卓手機的朋友也可以把充電線借給你來為iPhone充電，簡直就是個「烏托邦式」的未來。

■超級變焦（Super-Zoom）

儘管「5倍光學變焦」僅限於iPhone 15 Pro Max獨有，但Sean Keach仍稱其為蘋果新品最棒的新功能之一。光學變焦是透過光學原理來改變焦距，可以確實地放大影像並捕捉真實的細節。數位變焦則是藉由手機的處理器來直接達成整體放大的視覺效果，缺點在於影像畫質會變差、失真。Sean Keach認為「光學變焦」當然要好得多，因此大讚蘋果能提供「5倍光學變焦」真的是大好消息。