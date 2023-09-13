美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）近期忙於舉辦世界巡迴演唱會外，也出席各大時尚活動，台灣時間13日現身2023年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮（MTV Video Music Awards，簡稱VMAs），更奪下9獎成最大贏家；怎料，網上卻瘋傳泰勒絲發現戒指上鑽石不見，露出驚嚇表情引起熱議。

今年VMAs眾星雲集，其中最受矚目的就是泰勒絲，她以專輯《Midnights》摘下9項大獎，她更4度獲得最大獎「年度音樂錄影帶」，是史上第一人達到此紀錄；9項大獎包括「年度歌曲」、「最佳流行音樂錄影帶」、「最佳導演」、「年度專輯」、「最佳攝影」、「最佳視覺效果」、「年度藝人」、「最佳夏季演出」及最大獎「年度音樂錄影帶」等。

泰勒絲在典禮中發生意外插曲，戒指上的鑽石不見了。（圖／摘自微博）

網友找出泰勒絲戒指價值1.2萬美元（約新台幣37萬元）。（圖／摘自微博）

不過，泰勒絲得獎令粉絲都很替她開心外，網路上流出一段典禮上的事故影片，泰勒絲配戴一枚價值1.2萬美元（約新台幣37萬元）的戒指，沒想到上頭鑽石卻弄丟了，而她發現鑽石不見後的驚恐表情，立刻被做成梗圖瘋傳；從影片中還看見她周遭的人都在幫她找鑽石，畫面格外逗趣。

許多網友見到泰勒絲反應哭笑不得，還有不少人認為那枚鑽戒不見了她可以買幾百個，「女神表情太好笑，明明她可以買好幾百個這種鑽戒」、「看泰勒絲這樣還以為是我戒指上鑽石不見的樣子」、「恭喜泰勒絲得獎，鑽石不見也沒關係了吧，哈哈哈」。