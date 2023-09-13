面試是能否順利錄取的最大關鍵，但不少公司的面試門檻與流程都相當與眾不同。就有一名網友指出，自己公司曾在面試時，優先把吃飯前先加調味醬的人刷掉，背後原因也引起討論。

根據英國鏡報報導，一名網友在Reddit上表示，自己曾待過一間公司，主管在面試前，會先把應徵者集合起來帶去吃午餐，進行「午餐面試」，應徵者們此時根本不知道面試已經開始，便開心地依照自己習慣用餐。

原PO說，面試官會暗中觀察，應徵者們在加調味料時，有沒有先嘗過食物本身的味道，如果沒有，就會直接被刷掉，讓不少人錯愕。原PO表示，主管認為日常習慣最能夠觀察一個人的真實性格，透過這個舉動，就能看出應徵者們在判斷事情時是否願意先行嘗試，而不是直接認定不行就不做，但不少網友認為單憑用餐習慣下判斷不太合理。

事實上，許多知名企業面試準則也相當特殊，紐西蘭科技公司Xero前任執行長崔特(Trent Innes)就指出，自己面試時，都會請應徵者喝咖啡，喝完咖啡後是將咖啡杯留在桌上就走人，或是拿去廚房清洗，若是前者，就會直接被刷掉。