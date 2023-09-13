楊祐寧（右）以品牌好友身分替老婆Melinda站台。（nomel提供）

楊祐寧（祐祐）老婆Melinda創立經營的保養品牌明（14日）正式進軍香港。今（13日）在香港舉辦上市記者會，祐祐表面上以「品牌好友」身分站台，但被問及贊助投資老婆多少金額？他笑說：「我老婆的錢就是我的錢，這樣算有投資嗎？」搞笑以幕後股東自居，被問及今天的站台價，他也說就是「用愛支持」。

Melinda在形式上以「品牌好友」身分邀請楊祐寧出席活動，祐祐說：「我老婆第一次成為我的甲方，希望她晚上會潛規則我！」講完自己笑出來，Melinda則回應：「這個甲方當得很辛苦，沒有感覺到優勢。因為嘉賓是老公，我反而希望表現得更專業又能照顧到他，所以壓力是加倍。」不過，被問到祐祐本日的嘉賓表現？Melinda誇讚：「當然只能說很滿意！」

聊到保養話題，祐祐毫不禮讓地說：「我自認膚質比她好，但論保養她比我專業很多。」他透露他倆在家晚餐後，會一邊哄小孩睡覺、一起敷面膜，「女兒很常看到我們倆都敷著面膜跟她對話」，他說那像是夫妻倆的療癒時刻。夫妻倆會不會在閨房互搽保養品當情趣？祐祐笑說：「這是偶像劇情節！」他說Melinda最常提醒他去衝浪要防曬，工作回來則是提醒卸妝清潔及保濕要確實。反過來，祐祐也有體貼時刻，老婆懷孕時，雙腿較容易水腫，他常幫她按腳部。

被問到育兒強項為何？祐祐自覺拿手項目是唱歌，「我大女兒剛開始會講話的時候，有一天我唱歌哄她睡覺，她對我說：『爸爸，不要唱歌。』我想她可能是怕我累，應該不是嫌棄我。」祐祐說自己其實蠻喜歡帶小孩的，甚至自認可以「一打二」，他覺得目前都在享受跟小孩相處的過程，「我跟Mel也常討論，會因為小孩發現很多新鮮的生活細節，蠻好玩的。」這趟香港行本來也想帶小朋友同行，但又考量時間較短。

提及近況？祐祐說去年監製了2部戲，將入行10多年的學習做更廣的運用，未來仍會持續開發更多新計畫。其中一齣他監製並參演的影集《今夜一起為愛鼓掌》正在後製階段，預計明年跟觀眾見面。並笑說說：「尺度都有好好做拿捏，大尺度的部分都交給楊謹華了。」至於老婆會不會關切他拍戲尺度，他說：「我覺得這不是一個單一標準，應該是要看整個劇本、故事和情節的安排，她會給我尊重跟空間，但我們也會溝通。」