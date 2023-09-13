慘遭海葵颱風襲倒的金門縣定古蹟「東村呂朝怡洋樓」(雙喜樓)，經初步整理後已剩斷垣殘壁。(于家麒攝)

慘遭海葵颱風襲倒的金門縣定古蹟「東村呂朝怡洋樓」(雙喜樓)，經初步整理後已剩斷垣殘壁。(于家麒攝)

金門縣文化局日前於蓮庵里辦公室召開雙喜洋樓維修規畫說明會，將分短、中、長程計畫執行修復。(圖／金門縣文化局提供)

雙喜洋樓空間雖形制小巧，卻承載著許多在地居民的共同記憶。(圖／民眾提供)

慘遭海葵颱風襲倒的金門縣定古蹟「東村呂朝怡洋樓」(雙喜樓)，日前於蓮庵里辦公室召開維修規畫說明會。會中決定將分短、中、長程計畫執行，以殘跡保留、構造材料清理與加固為短期目標，再向中央提送修正計畫申請經費補助；期間由家族等相關人士，多方協尋所有權人後代，依法辦理相關程序，待產權問題解決後，再研議後續處理或修復方式。專家則建議，未來建築修復可朝新舊共存之方式處理。

金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓未來規畫討論會議由文化局長呂坤和主持，邀請古蹟代管人、蓮庵里辦公室、東村社區發展協會、金門縣文資防護專業中心等單位代表，說明事件原委，並廣納各方意見，共同研商後續處理方式。

文化局說明，雙喜洋樓屋頂曾於去年6月坍塌，二樓是圶土構造內部構造頹損嚴重，故辦理緊急事件處理會勘，但洋樓因長期閒置、年久失修，又無法取得所有權人同意，鑒於產權問題未解，只能先以維持外觀完整及公共安全為原則，擬定清理與加固處理計畫，於去年8月委託小型修繕廠商完成第一階段內部整理與清運。後因牆體開裂，具有影響結構安全之虞，故於今年5月召開文資委員現勘會議，研擬緊急加固及保護工程計畫，8月已向文化部文化資產局申請緊急加固補助經費。

文化局補充說，今年度因遭逢多次颱風侵襲，更加速洋樓建築構造損壞。7月28日杜蘇芮颱風，造成一樓後寮牆局部石塊崩落；9月5日海葵颱風後，該處石塊崩落情形加劇。隔日上午8時35分，洋樓不敵連日大雨衝擊，致使牆體嚴重倒塌。該局接獲通報後，鑑於附近居民安危，當日下午委請廠商進行緊急清理，並考量僅存壁面裂損嚴重，解體危疑構造，以免再次崩塌。9月9日邀請專家學者辦理會勘，建議以公共安全為優先，進行控制災損、適當清理等工作，後續再商議文資身分與相關對策，未來建築修復可朝新舊共存之方式處理。

東村呂氏居民則表示，此幢雙喜洋樓是蓮庵聚落中唯一具代表性的僑匯洋樓建築，見證先民遠赴南洋打拚之歷史；又因其家族慷慨，在早期資源不豐沛的年代，無償提供親友借住使用，此洋樓雖空間形制小巧，卻承載著許多在地居民的共同記憶。透過此會議，古蹟代管人與地方居民表達出持續傳承、保存雙喜樓對東村紀念意義的盼望。

文化局指出，目前古蹟尚無詳細建築調查與測繪，且原有形貌倒塌，若貿然重建恐失文化資產之真實性。然而，殘跡整理、基礎記錄，仍為現階段重要工作，並妥善收存完整的石塊、甓磚、煙炙磚等原構材。

文化局長呂坤和表示，歷年來該局委託金大建築系透過定期訪查，針對縣內有形文化資產建築損害程度、產權現況、管理維護情形等調查，已進行分類分級掌握，並逐項排序處理。此次災損後，亦將再次盤點、檢討嚴重損壞有傾頹之虞的文資標的，積極研討整體文化資產保存政策與方針。

呂坤和也指出，金門縣法定的有形文化資產共計247處，總數高居全國縣市第二，但相較他縣市之文資總數與人力、經費資源比例，本縣卻相較不足；加上金門早期經歷出洋、戰亂等特殊歷史背景，產權不明之建物，造成修復工作之阻礙等問題。未來仍將持續傾力、加速推動文化資產修復工作，並期望中央與地方政府共同協力，保存金門重要文化資產。