基泰建設於大直的工地發生嚴重工安事故，導致民宅倒塌，引發各界議論，北市產發局表示，基泰大直公安事故區域，依台電公司通知預計9月14日凌晨3至5時因變壓器維修，將計畫性停電，臨時停電住戶包含大直街126號、124巷16及18號、94巷1弄11到29號及16到26號、94巷3弄12到30號，其餘住戶供電正常。

產發局也說，如果住戶及民眾有疑慮，可逕洽台電公司，聯繫電話為0228881678＃527，此為24小時專線，台電公司將即時服務解決問題。