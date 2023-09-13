「逸集暢飲 啤酒慶典」可品嘗到異國美饌搭配多款經典以及特選的啤酒無限暢飲，單筆消費滿2000元即可參加扭蛋抽獎。(國泰飯店觀光事業提供)

和逸飯店．桃園館推出「中chill饗肉無煙外帶餐」，讓民眾中秋不必大費周章，就能chill輕鬆團圓。(國泰飯店觀光事業提供)

「中chill饗肉無煙外帶餐」有燒烤牛肋排、果香戰斧豬、德國脆皮豬腳、燒刀子豬腱骨等，各式餐點售價650元起。(國泰飯店觀光事業提供)

感受慕尼黑啤酒節免飛德國，在COZZI Blu和逸飯店桃園館就可體驗世界啤酒文化。館內的「Cozzi Market逸．市集」全日自助餐廳推出最新企劃「逸集暢飲 啤酒慶典」，可品嘗到異國特色美饌搭配多款經典以及特選的啤酒無限暢飲，活動期間單筆消費滿2000元即可參加扭蛋抽獎。因應中秋烤肉商機，飯店推出「中chill饗肉無煙外帶餐」，各式餐點售價650元起，會員自取享9折優惠。

起源於1810年的德國慕尼黑啤酒節，大約會在每年9月末到10月初在德國的慕尼黑開辦，是當地一年中最盛大的慶典，吸引不少專程前往的海內外遊客。為了讓無法遠赴德國參加慶典的民眾，也能感受啤酒節的歡樂氣氛，Cozzi Market逸．市集精心呈現「逸集暢飲 啤酒慶典」，將啤酒節精髓搬上餐檯，可謂台版的慕尼黑啤酒節，可品嘗到包括燒烤帶骨肋排、爐烤香料牛肋眼、德國脆皮豬腳與德國綜合香腸等各式經典佳餚，還有炸物料理、現烤披薩及碳烤串燒，以及絕不能錯過的特色啤酒暢飲。

此次的啤酒慶典分為經典品牌、現打啤酒兩大主題，集結10多款人氣啤酒品牌，豐滿的麥芽芳香，高酒精濃度生啤通通有，適合親友歡聚。平日成人1080元加1成，假日1480元加1成，9月15日至10月31日活動期間，單筆消費滿2000元可參加扭蛋抽獎1次。

瞄準台灣中秋龐大的烤肉商機，和逸飯店桃園館推出「中chill饗肉無煙外帶餐」，讓民眾中秋不必大費周章，就能chill輕鬆團圓。「中chill饗肉無煙外帶餐」包含以祕製醬料醃製入味，最後再精心慢烤的「果香戰斧豬」、以獨門醬料醃製後進行烤、煎、炸，成為金黃酥脆香嫩的「德國脆皮豬腳」、與照燒燒烤醬汁完美相遇的鮮嫩「燒烤牛肋排」、取自於豬後腿部蹄膀，形狀像棒棒糖，俗稱「棒棒腿」的「燒刀子豬腱骨」，另附主廚特調烤肉醬、綜合烤蔬菜及沙拉供搭配，各式餐點售價650元起。即日起開放預訂至9月27日止，AMAZZING CLUB會員於國泰線上商城下訂，來店自取享9折優惠。

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