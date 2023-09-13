巴西雞蛋進口爭議持續延燒，農業部遭爆8月還有572噸巴西蛋進到台灣，農業部仍堅稱是5月底最後一批雞蛋7月17日到港，因8月17日從海關提領放行才會算在8月。農產運銷專家「Linbay好油」林裕紘以巴西和台灣關務資料做比對，指出巴西6月申報1674公噸雞蛋出口到台灣，若扣除這一筆，台灣關務的巴西蛋到貨量就無法對上，農業部說「五月份後巴西蛋沒有出口到台灣」就是一個謊言。

林裕紘今(13日)在臉書粉專「Linbay好油」發文說，「希望農業部的官員，希望陳部長適可而止，不要把大家都當白癡，沒有能力查證資料。」官方繼續在扯謊，說巴西雞蛋從5月之後就沒有再出口到台灣，而6、7月到的，都是5月出口的最後幾批，遭指出8月還有572公噸巴西蛋陸續到台灣，農業部還回應說，巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，從海關提領放行時間是8月17日，「農業部就是習慣把所有人都當成白癡，反正能扯蛋的就扯蛋，一個謊言被戳破就再換一個，不然就是不回應。」

林裕紘指出，巴西五月份後還是有出口雞蛋到台灣，而且數量不少。依台灣、巴西的關務資料比對，台灣進口的巴西蛋總量，需要加上巴西6月申報出口的數量，才能對的上，所以說5月份後巴西蛋沒有出口到台灣就是一個謊言。

依據林裕紘臉書貼出的台灣關務資料顯示，今年4至8月(7、8月為初步值)，巴西蛋進口總量約為5372公噸；巴西關務資料顯示，今年4至6月，巴西出口到台灣的雞蛋總量約為5210公噸，單6月就有1674公噸，4月有1512公噸、5月2023公噸出口到台灣，若扣除6月出口的數量僅剩3500公噸左右，跟台灣的到貨量完全對不上。

林裕紘也直接嗆說，「所以說5月份後巴西蛋沒有出口到台灣就是一個謊言，這些農業部都不清楚嗎？他清楚啊，反正說謊也無所謂，不是再換一個講法，就是不回應就好。」