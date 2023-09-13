宜蘭縣羅東警分局公正派出所警員毛國哲，去年7月違反防疫居家隔離規定開車外出，闖紅燈把1名王姓男騎士撞成重傷且肇事逃逸，未料，毛員反控王男也闖紅燈並提起民事訴訟；王男痛批毛國哲知法犯法，大嘆「宜蘭真的沒有王法嗎？」這種警員還能繼續當？羅東分局回應，已針對毛員肇逃部分記一大過處分。

據了解，去年7月18日晚上10時許，當時毛國哲任職於三星分局三星派出所，開著賓士車沿羅東鎮中正北路南往北行駛，在中正路1段2巷口闖紅燈，撞上王姓男騎士，導致王男腦震盪、全身多處嚴重挫傷，且王男後座的同事也四肢挫傷。

後座同事指出，毛員下車時走路搖搖晃晃、渾身酒氣，未等警方到場逕行離去，隔天才到羅東警分局二結派出所製作筆錄，酒測值為0；遭人質疑，事發相隔10多小時做的酒測有意義嗎？

原來去年7月15日毛國哲從越南返台入境，依照當時防疫規定，須從16日0時起算72小時居家隔離，結束時間是18日深夜12點，但毛當晚不遵守防疫規定，晚上10時就開車外出，經宜蘭地方法院判決處10萬元罰鍰。

羅東分局解釋，當年毛員因酒駕肇事逃逸，縣警局後續有召開考績會並記毛員大過一次，也將他從偏遠的三星分局調往業務繁重的羅東分局做為懲戒；未避免未來執法上惹議，預計這週將毛員調整到其他單位。