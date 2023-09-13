台南登革熱今天新增298例，累計已6410例，從6月首起登革熱至今90天就遇上44天降雨，疫情持續蔓延，全市37區已33區淪陷；疾病管制署登革熱諮詢委員杜武俊說，以台南防疫規格與能量，照理說疫情應壓得下，之前可說下雨影響防疫成效，現在雨停了，沒藉口壓不下，強調「防疫沒撇步」，就是落實化噴跟孳清。

台南今天新增298例，分別為安南區76例、東區58例、永康49例、南區43例、北區31例、中西區15例、安平區9例、歸仁區5例、關廟區及仁德區各3例，新化區2例，安定、佳里、善化及新營各1例。

台南市政府衛生局指出，迄已投入6000萬元經費用於防疫人力、物力，包括採購藥劑等相關防疫物資與雇工，上周起更每天出動千人防疫，包括上百名國軍化學兵化噴及動員市府500人孳清，總計每天出動千人防疫。

衛生局也統計，針對高風險場所持續查獲有無陽性孳生源，迄已開罰近1400件，其中日前稽查疫情升溫的正覺里建築工地，當場發現工地積水已孳生病媒蚊，鄰近區域還有養護中心天溝也查獲阻塞積水嚴重，冷卻水塔也查獲陽性孳生源，均已開立罰單。

杜武俊提到，今年傳出首起本土登革熱疫情的仁德區，以及病例一度急速暴增的永康區，近來病例數都有下修趨勢，當各區化學防治力道一樣，有的區壓得下來、有的區卻不行，各區各里都需嚴加檢視孳生源清除是否有落實。

仁德區從6月中旬傳出首起本土案例以來，一度是疫情重災區，至今僅維持347例，仁德區長黃美說，關鍵是孳清，尤其是空屋空地、屋後溝等防疫死角，須徹底掃除雜物，才能避免病媒蚊躲藏雜物堆。

她說，里長與公所人員都是防疫要角，機動性強、配合度高，大家才能同心協力消滅登革熱。她舉例，近日公所同仁在二空地區掃到成蚊，立即走進家戶巡查，果真在多戶民宅2、3樓發現孳生源。