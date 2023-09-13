新竹市文化局前局長錢康明爆料新竹縣市合辦跨年晚會等問題「被離職」，但今(13日)新竹縣不動產開發商業同業公會和新竹市不動產開發商業同業公會發聯合聲明表示，在7月時兩會連袂拜會新竹縣、市首長，並於會中達成決議，新竹縣、市政府將循往例支持民間自主規畫舉辦。錢康明也隨即在臉書發文致歉。粉專「不演了新聞台」直呼，毀滅性爆料有兩種，毀滅別人，或者毀滅自己。民眾黨副祕書長許甫也發言開酸了。

「我是新竹市前文化局局長，在職期間從未有機會拜訪兩會，在此致上萬分歉意！」錢康明今(13日)在臉書發文提到，「兩會於今年7月拜會新竹市高市長時，本人未獲邀列席，會後亦未接獲任何新竹縣、市合辦之相關決議文件，至感抱歉！」

錢康明還說：「期許今年的跨年晚會能在兩會協助下順利舉辦。如有需要新竹市協助的，據我所知是文化局，請勿相信其他人士說法，讓一切回到正軌，讓112年大新竹跨年晚會順利舉辦。再次深深感謝兩會，造成兩會的困擾非常抱歉。對不起！」

由於錢康明先前針對自己「被離職」一事，連珠砲揭露新竹市長高虹安及其「好朋友」私下言行，被媒體形容為「毀滅性爆料」，也對民眾黨造成衝擊。不演了新聞台轉發此動態，直呼「毀滅性爆料有兩種，毀滅別人，或者毀滅自己？」許甫也留言酸「這麼有禮貌，你還追究什麼啦？」

媒體人謝曜州也說「錢局長講太多了，已經呈現打臉自己的危險狀態...」