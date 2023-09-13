立法院國民黨團、民眾黨團13日連番炮轟民進黨總統參選人賴清德身為前台南市長只顧選舉，無視台南登革熱疫情。賴清德下午回到台南「本命區」出席雲嘉南澎扶輪之友見面會，全程致詞14分鐘，其中10分鐘全在宣導登革熱防治，他拜託大家在「2024團結一致」前，為了台南，2023就要先團結一致。

賴清德今天到台南市善化區參加雲嘉南澎扶輪之友見面會，現場來了300位扶輪社社員參加，台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員到場讚聲；賴清德一到場，主持人、立委林宜瑾帶領台下扶輪社社員高喊「2024團結一致！」，賴也熱情地向與會人員揮手致意。

賴清德致詞時，先感謝扶輪社秉持「超我服務」精神，經常捐贈救護車、復康巴士或是消防器材等回饋社會；接著話鋒一轉說，他今天回到台南，特別拜託大家在「2024團結一致」之前，為了台南，2023就要先團結一致。

賴說，因為現在台南登革熱疫情升溫，可能台南跟高雄、屏東一樣，氣候比較熱，下雨過後致登革熱疫情增加。台南跟高雄在2015年登革熱疫情都很嚴重，之後幾年雖控制下來，但今年疫情又遽增。根據登革熱疫情調查，4年小流行一次，10年大流行一次，而不管是小流行、大流行，病毒類型大概分成4種，不同區域流行的病毒也不同，如果前後得到不同種的病毒，有可能引發出血性登革熱，死亡率就會增加。

賴清德說，平時回來台南都很開心，但是這次回來要特別拜託大家2023先團結，為了台南，登革熱是社區傳染病，透過病媒蚊傳染，從社區、區公所、地方政府和中央都要共同合作防疫。他也要求民進黨台南市黨部、黨公職人員，要站出來配合台南市政府防治，把防治工作當現階段最重要的事，蔡英文總統很重視，行政院也很關心，一定會協助台南市長黃偉哲和台南市民做好防治。

最後，賴清德只利用3分鐘懇託拜票，他說，這場選舉會影響台灣未來的前途，主權一定要守住，才有機會得到和平。