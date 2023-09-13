電價4月調漲後就讓許多人吃不消，尤其夏季電費價格更為高昂，不過民眾吹冷氣的習慣已經養成，近日收到帳單後全被沒看過的超高數字給嚇壞，甚至有人家中人數明明少了一半，且還都正常出門上班，結果電費卻比過去最多時還要高出1倍。

陳姓女網友今（13）日在臉書「爆怨公社」表示，過去家中曾同時有4人同住，但當時繳過最高的電費也不過是1期3000多元，而目前僅剩她與姐姐2個人住，且兩人白天都會出門上班，在平常家裡沒人、用電量正常的情況下，沒想到這期電費居然飆漲至7769元，讓她忍不住說「欲哭無淚，請問爆友有類似狀況嗎？」

其他人看完後全喊「很正常，我這期也多了好幾千」、「我的使用少了150度價格上漲了快一千」、「如果度數差不多，那就是電漲價了」、「我家也是，跟去年同月相比，7000變12000」、「會越來越貴，放心」。

也有人告知「你電的度數差很多嗎？先關掉總開關去看電表還有沒有跑～如果還在跑就是漏電啊」、「之前有類似的，是錶的問題，可以先在家用排除法，看都關掉還會不會跳很快」、「要看去年這個月跟今年這個月的用電度數比較準」。