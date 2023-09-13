82歲陳老先生平時身體硬朗，在模型工廠製作各種大型機械模組，但自從感染新冠肺炎後，嚴重肺炎導致呼吸衰竭插管使用呼吸器，於是在輔大醫院開啟一段對抗疾病的艱辛旅程。經歷漫長的治療及優質團隊的照護，由輔醫重症醫學科主任劉偉倫帶領護理師、呼吸治療師、物理治療師等跨領域團隊，每日規劃擬定呼吸訓練及復健運動，幫助陳老先生脫離呼吸器。

輔醫表示像陳老先生這樣氣切後長期依賴呼吸器的病人，民眾常有迷思認為是拖時間折磨病人，只能等待生命的倒數也家屬陷入自責的情緒。其實照顧使用呼吸器病人，呼吸治療師扮演相當重要的角色，像陳老先生這樣的病人，在呼吸治療師跨團隊與物理治療師合作執行復健運動，與語言治療師與營養師等職類合作，進行發聲練習及吞嚥訓練，即便暫時無法脫離呼吸器，也能保有一定生活品質。

陳老先生因心肺衰竭合併腎功能退化暫時無法脫離呼吸器，在病情穩定後，輔醫配合健保局「呼吸器依賴患者整合性照護試辦計畫」，安排陳爺爺轉至外院慢性呼吸照護醫院。陳老先生的女兒向醫護人員表示，爸爸說很久沒回家想家了！劉偉倫主任及醫事組長曾淇瑋便開始規劃陳老先生的圓夢計畫，後續在醫護人員的陪伴下短暫回家休息。回到家的陳老先生表情難掩激動，太太及女兒則在旁鼓勵陳老先生，最後也順利回到慢性呼吸照護醫院。

後續輔醫持續追蹤陳老先生狀況，並轉到與輔醫合作的新泰醫院慢性呼吸照護病房，雖然還沒完全脫離呼吸器，但陳老先生開始做發聲練習及床邊復健運動，家人們時常去探望及鼓勵，希望陳老先生能早日脫離呼吸器回歸原來的生活。 劉偉倫主任指出，政府推動安寧緩和療護超過10年，安寧緩和療護的意義是為了讓人們在生命最後的旅途中，圓滿的走完這趟旅程，讓彼此不再有遺憾。醫師除治療生理病痛外，更重要的是關懷撫慰拯救心靈，才是完整的身、心、 靈全人照護，當聽到家屬有想幫病人完成心願，在能力範圍內，絕對竭盡所能的幫忙。

輔大醫院位處新莊、五股及泰山中心，擔任鄰近醫院的最佳後盾，藉由完整的互助合作強化醫療互助網，守護新北市民的健康，開院至今幫助多位病人完成心願夢想，善盡醫療傳愛、全人照護、社會關懷，是輔醫的責任與使命。