紅遍全球的知名動漫《航海王》改編真人版，近日在NETFLIX上架，其中一幕索隆被刀砍傷後，香吉士拿魚皮貼在傷口上，還稱「這是老水手們的妙招」，不少網友看到直呼太扯，對此整形外科醫師李秉勳直言「確實可以」，只是劇中的用法有誤。

李秉勳在臉書粉專發文表示，周遭親友看到索隆被刀砍傷後，香吉士與主廚哲普利用魚皮來幫忙治療傷口，不停詢問「太扯了吧？魚皮真的可以這樣用？」，他表示在整形外科範疇內，真的可以用魚皮來治療傷口，原因在於魚皮含有豐富的膠原蛋白，可提供傷口復原所需的材料，其中的Omega-3也能抑制發炎，促進組織再生，在巴西甚至有用吳郭魚治療燒燙傷的實例，逐漸普及到醫療市場。

但李秉勳強調，雖然魚皮確實可以治療傷口，但劇中的錯法有誤，生物性敷料使用前必須確保完善殺菌與消毒製程，才能將例如口蹄疫、寄生蟲等生物危害風險降到最低。

文末李秉勳說，劇中沒有用威士忌消毒傷口倒是做對了，他表示一般殺菌最佳的酒精濃度在70%左右，最低也要60%，但市面上威士忌多半在40%上下，無法殺菌，這種情況反而用大量清水沖洗是最佳選擇。