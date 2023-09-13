新北市林口區文化二路ㄧ段與仁愛一路口今（13）日中午11時發生一起交通事故，一名陳姓駕駛沿文化二路一段直行往八里方向，行經仁愛一路口時，因錢姓婦人徒步闖紅燈穿越行人穿越道，導致陳男閃避不及發生碰撞，警方獲報後立即趕抵現場。

所幸錢姓婦人送醫後意識清楚無生命危險，陳男經檢測無酒精反應，警方後續將調閱相關影像釐清肇因及責任歸屬，另行人違規部分將予以製單舉發。警察呼籲用路人恪遵交通規則，行人穿越道路時，務必遵從號誌指示，並注意四周車況，確認安全無虞後再行穿越，確保自身安全。