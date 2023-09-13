安孝燮以輕鬆卻不失時髦帥氣的打扮，大顯男神魅力。（陳麒全攝）

安孝燮親民向在場媒體揮手。（陳麒全攝）

韓國男神安孝燮主演韓劇《走進你的時間》上周於Netflix上線後引起追劇熱潮，8月中才首度來台舉辦粉絲見面會的他，提前與2000名粉絲共度七夕情人節，時隔不到1個月，他再度受邀來台出席活動，今（13日）下午4點搭機抵達桃園機場，搶先抵台準備參加「Gucci 台北101旗艦店開幕記者會」。

安孝燮「男友Look」的私服穿搭也經常備受討論，對於日常穿搭也充滿了個人特色， 今天他一身淺藍色襯衫搭配棕色大格紋長褲，並將開襟針織毛衣率性披在肩上，以輕鬆卻不失時髦帥氣的打扮，大顯男神魅力，下機後還特地站定點供媒體拍攝，隨後才搭車前往寰宇商務中心通關入境，展現十足的親民作風。

《Gucci 台北101旗艦店 開幕記者會》將於明日9月14日下午四點於台北101購物中心四樓廣場

盛大舉辦，安孝燮將與蔡依林、張震、Ella、胡宇威、坤達、楊謹華等多位台灣人一同出席，已經可以預見明日台北101四樓將會人山人海。