「Ozone」13日歡慶出道1周年，在台北Legacy舉辦「One Year O.A.O. 成團週年拍照派對」演出。他們憶起，1年來共同經歷許多有意義的事，團員佳辰打趣說：「終於撐過1年了。」哲言爆料，團員們感情很好，私下時常互虧、打鬧，子翔與文廷某次互鬧時，文廷突然被惹到暴怒，甚至拿起寶特瓶往子翔身上K。

文廷今日解釋，當時冬天天氣寒冷，他們收工回到公司後，子翔突然拿起酒精往文廷的屁股上噴，文廷嚇到後，生氣地拿著寶特瓶往子翔身上丟，當下子翔原本想笑笑帶過，但沒想到文廷怒氣沒消，子翔隔天傳訊道歉，2人才和好如初。

近來傳出《原子少年》第二季將開錄及許多韓國男團來台開唱，會擔心掉粉？他們坦言，偶像圈正在崛起是好事情，「有壓力會越來越好，或多或少都會擔心粉絲跑走，我們也要對粉絲有信心，有競爭的話大家一起變好，前提條件是要做好該做的事情。」哲言更自信說，「我們對我們的粉絲有信心。」

他們為慶祝成軍1周年，推出首檔團綜節目《Ozone夏日青春冒險》，將上山下海挑戰任務，甩偶像包袱展露私下真實面貌。團員們在拍攝期間都同住一起，文廷透露，大家都不想跟他睡，其他成員笑說，因為文廷睡覺會手來腳來，佳辰更爆料，之前跟文廷同房睡覺，意外發現文廷睡覺時也在練武術、打詠春拳，還差點打到同床的人。