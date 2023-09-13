馬來西亞籍男星祖雄去年8月認愛烏克蘭正妹佳娜，兩人時常在社群上曬出生活動態秀恩愛，而男方今年6月不僅求婚成功，還緊接著宣布女方懷孕3個月的喜訊，可謂是雙喜臨門。近期，祖雄與佳娜飛往馬來西亞登記結婚，事隔數月終於「領到證書」，兩人也在社群上分享結婚心得。

祖雄與佳娜兩人近期為處理結婚事宜，頻繁在台灣及兩人各自的家鄉烏克蘭、馬來西亞等地奔波，兩人在過程中也多次在社群上更新生活動態，除了曬出美照外，也和網友們分享經歷過的一波三折，吸引不少粉絲前往朝聖。

祖雄於今年6月求婚成功後，事隔3個月，終於在今(13日)完成馬來西亞的結婚程序，領到結婚證書。對此，兩人也興奮的在社群上一連更新多則限時動態，透露：「馬來西亞一定要穿的很保守，不能裸露，裙子一定要穿超過膝蓋」，並曬出「包緊緊」的婚紗穿搭，還親密的「鼻碰鼻」相視一笑，恩愛模樣羨煞不少網友。

此外，兩人也在社群上自稱成為「老師機夫妻檔」吐露結婚登記過程中的心得：「結婚不易，不要離婚。」並強調：「異國婚姻的手續，真的真的很不簡單。」同時也在YT頻道上放上跑完全部程序的實際過程，不僅需要單身證明、出生證明等等文件，還因為烏克蘭及馬來西亞的民俗不同，導致需要多次前往不同的政府單位處理，而相關內容曝光後，讓不少粉絲驚呼：「異國婚姻真的好麻煩，好事多磨」、「結婚的流程就是真愛的考驗。」還有不少人獻上祝福，並期待兩人孩子的到來。