針對中國大陸便宜的電動車進口，歐盟執委會就是否實施懲罰性關稅於本週三（13）展開調查，希望能夠保護歐盟區的車企。根據調查，陸製電動汽車普遍較歐洲競品便宜3至4成，市佔率激增。歐盟執委會指出，這些中國大陸電動車受益於國家補貼，銷售價格並不能反映出真實價格，故準備展開「反政府補貼調查」最終可能會追加10%關稅。

據《路透社》13日報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）向歐盟議會發表的演說中表示：「全球市場現在充斥著價格低廉的電動汽車。這些車輛價格靠著國家補助人為壓低。」本次演講也被許多觀察家視為她爭取連任第2個任期的一次。

是否要追加10%關稅在中國大陸電動車上，歐盟預計還將評估13個月。10年前歐盟對中國大陸太陽能面板的調查差點引發貿易戰，這一次也算是自上一次以來最大的一起調查案了。

「反政府補貼調查」涵蓋中國大陸的電池動力汽車，因此也包括在中國大陸製造的外國品牌，如特斯拉、雷諾和寶馬。這也滿特別的，因為它是由歐盟執委會自行提起的。

中國大陸和歐盟之間的緊張關係一直在加劇，部分原因是在俄羅斯入侵烏克蘭後，北京與莫斯科建立更緊密的關係。因此歐盟正在尋求減少對世界第2大經濟體的依賴，特別是對於其綠色轉型所需的材料和產品。歐洲汽車製造商已經意識到，他們必須努力生產更低成本的電動車，並消除中國大陸開發更便宜型號方面的領先優勢。

中國大陸的電動車製造商，從市場領袖比亞迪（BYD）到較小的競爭對手小鵬和蔚來汽車，正在加大海外擴展的努力，因為國內競爭加劇，國內增長放緩。根據中國大陸乘用車協會（CPCA）的數據，8月份中國大陸汽車出口增長了31%，7月份則增長了63%。

根據Jato Dynamics的數據，僅在德國，中國大陸品牌電動車的平均零售價格比非中國大陸電動車型號平均價格低29%，還不包括歐洲國家個別的環保補助或是折扣，而在法國則低於平均售價32%，英國則低38%。

歐盟執委會表示，中國大陸在歐洲銷售的電動汽車份額已經升至8%，到2025年可能達到15%，並指出這些車型的價格通常低於歐盟區車企製造的車型。