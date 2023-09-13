今日（13日）台灣周邊水氣偏少，雖然午後雲量增加，但只有屏東近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨；明日（14日）仍為晴到多雲的好天氣，僅南部近山區平地及其他山區午後有局部短暫雷陣雨；不過周五（15日）後水氣逐漸增加，降雨範圍將持續擴大，要一直到下周二（19日）才會逐漸轉乾。

臉書粉專「台灣颱風論壇」今日表示，目前有一個小低壓「92W」已經抵達台灣東南方不遠處，不過因為缺乏深層對流鞏固的關係，預計明天就會在逐漸靠近台灣的過程中消散。

中央氣象局資料也顯示，明天各地仍為晴到多雲的天氣，僅南部近山區平地及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，降雨範圍並不大，持續時間也不太長；氣溫部分，清晨稍涼，低溫落在23到25度之間，白天高溫則會上升至31到34度，日夜溫差較大。

不過「92W」靠近台灣仍造成部分影響，周五（15日）各地雲量增加，東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周六（16日）水氣增加越來越明顯，降雨範圍及強度將略為增加。

14日（左）南部近山區平地及其他山區午後有局部短暫雷陣雨；15日（右）起水氣逐漸增加。（合成圖／翻攝自中央氣象局）

周日、下周一有低壓帶靠近台灣西南方海面，導致各地水氣增加，東半部、南部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨；一直到下周二（19日）才會轉東風、水氣減少，各地將回到多雲到晴的好天氣。