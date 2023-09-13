受災民眾住家被判為危樓，接受縣府安置在北梅社區，雖然居住還算方便，仍希望能回家重建家園。（楊靜茹攝）

精英村林姓農民卡努風災期間巡田水罹難，許淑華發慰問金給家屬，也感謝慈善宮捐助喪葬費。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華與慈善宮主委李轂摩等人前往慰問受災戶，並感謝各界捐贈善款及物資。（楊靜茹攝）

卡努風災重創南投縣仁愛鄉，災害迄今已經1個多月，接續又有颱風及午後暴雨，部落對外道路仍不穩定，不少受災戶因為返家道路中斷，目前仍安置在埔里鎮平價住宅區，南投縣長許淑華與慈善宮主委李轂摩等人13日前往慰問，受災戶期盼能回家。

仁愛鄉卡努風災受災安置在北梅社區，許淑華偕同慈善宮宮主黃李濟、主委李轂摩、仁愛鄉長江子信等人前往訪視。許淑華發放20萬元慰問金、中央60萬元賑助金給精英村罹難林姓農民家屬，也致贈感謝狀給慈善宮，感謝慈善宮捐助喪葬補助費3萬8300元，也幫受災戶添購冰箱、洗衣機等家電及傢具。

許淑華說，卡努風災造成156戶房屋受損，部分受損房屋經修繕後可入住，部分房屋判定危樓，無法修繕，因此將無家可歸的7戶受災戶安置在北梅及南光新社區等2處921平價住宅，提供他們短期安置，住宅內提供家電、家具等基本生活必須設備，1戶為民間善款支應，另6戶為南投市慈善宮捐助。

黃李濟、李轂摩表示，卡努風災後慈善宮主動聯繫縣府，希望能提供幫助，與縣長許淑華討論後，考量受災戶家中家電、家具遭土石流沖毀，因此捐贈60萬元供6戶安置戶添購家電、家具，鼓勵受災民眾能揮別風災陰霾，早日重新站起來。

受災民眾說，他從小居住的家遭土石流覆蓋，專家研判為危樓，拉起黃色封鎖線禁止進入，雖然居住還算方便，不過得騎機車回部落耕作，希望縣府能協助改善住家附近水土保持，幫忙將房舍墊高避災，「還是自己的家比較好」。

許淑華指出，卡努風災後各界捐贈善款及物資，截至9月初善款共4464餘萬元，28噸飲用水、白米、泡麵、罐頭、奶粉等民生物資，已分送至仁愛鄉各村，對於受災戶需求，縣府將審慎研議合宜方案，縣府與鄉公所協力向中央申請經費從速推動重建。