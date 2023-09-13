進口雞蛋洗選上架的標示日期引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品12日發聲明表示，巴西進口蛋確實誤標效期，已全面回收下架。但農業部明明被抓包過期蛋還在賣，近日卻不斷洗地稱蛋沒問題，還讓台農董座涂萬財出面背書。涂萬財12日才出面喊「這是我的疏失！」沒想到今(13日)竟改口稱「認錯影片是農業部要我講的，叫我擔下來！」讓各界怒轟農業部自導自演。

媒體人黃揚明今(13日)發文提到，根據《自由時報》1日報導，「素有國內養雞大王之稱、信興蛋品負責人涂萬財接受記者專訪時表示，秦語喬的先生就是過去和他一起合作蛋品銷售貿易的人，秦的先生在蛋品界非常有名，做雞蛋買賣已經幾十年，秦的先生過世後有空白一段時間，但該家人脈在蛋品界雄厚，他跟秦語喬每個月也會通電話聯繫，直言不知道的人就是外行人，而外行人別裝懂來欺負人。」

但反觀13日《ETToday新聞雲》報導：「涂萬財說，自己和超思公司其實沒有什麼關係，只是農業部要他出面『幫忙證實』超思有實際的雞蛋業務經驗，才不會被外界批評都是官方一言堂，而超思負責人秦語喬的先生，也的確有過蛋品銷售貿易經驗，他才會出來幫忙說幾句話，沒想到反而成為網友攻擊的對象。」

此外，涂萬財12日才出面拍影片喊「這是我的疏失！」沒想到他13日竟改口，在媒體專訪中自白稱「認錯影片是農業部要我講的，叫我擔下來！」

黃揚明直呼：「涂董自白，供出是農業部自導自演！」

粉專「綠能你不能」也酸：想到一開始，我們有台灣價值的涂董，出來幫農業部護航超思，然後還被綠營側翼拿來大肆宣傳啊，愛台商人正義之聲，誰想到竟然窩裡反，他被農業部擺了一道後，出來說護航超思是農業部要他做的，被查到過期雞蛋，也是農業部要他扛的。「只能說，台灣價值真的高到爆啊！可憐不得啊～誰叫他要助紂為虐？」