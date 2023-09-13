許多人都會定期在美式賣場好市多採購，滿足日常生活所需。一位女子近日帶著82歲的媽媽前往賣場消費，沒想到媽媽一眼挑中綜合堅果脆餅，更在原本沒食慾吃正餐的狀態，一口氣吃了2片餅乾，貼文曝光後引發熱議，許多老饕指出其實該款餅乾熱量很高，不宜常常食用。

原PO在臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，媽媽當時在賣場一眼看中這款綜合堅果脆餅，「好吃欸，厚度比一般烘培店賣的杏仁片厚很多、且口感酥脆不會硬，平常吃正餐都很不乖沒什麼食慾的媽媽一口氣吃了兩片，直誇好好吃！」。

根據好市多介紹，綜合堅果脆餅特色包括使用美國進口杏仁切片、綜合堅果、白芝麻，具有獨特焦糖風味、芝麻香氣，且厚度紮實、口感清脆，價格為24入299元。

對此，許多網友紛紛回應，綜合堅果脆餅口味太甜、熱量太高，「我都保鮮袋裝起來放冷凍，會一直脆脆的，可以慢慢吃」、「這個好吃，但真的甜了點」，「這個好吃，但真的甜了點」、「太甜了，買一盒回家只有我媽一人在嗑，我都擔心她的身體」、「這好吃～但真的好邪惡～哈哈哈」、「很唰嘴…減肥天敵」。