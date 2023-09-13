37歲大陸女星陶昕然在《後宮甄嬛傳》中飾演「安陵容」，前期因家世背景遭人冷眼，後期心思深沉，兩種人設把握得唯妙唯肖，她2015年嫁給男星何建澤，兩人育有1女，近日陶昕然愛女生日，她難得曬出女兒正面照，高顏值令網友們紛紛稱讚。

陶昕然11日在微博曬出多張愛女何陶的照片，並寫下：「我親愛的女孩兒7歲了，媽媽祝你生日快樂，每天快樂，感謝你選擇我做你的媽媽，愛你，是我一生最幸福的事」，過去陶昕然曬出女兒照片時都會有意遮擋正臉，只見何陶五官清秀，有著一雙圓滾滾的大眼睛，穿著小洋裝非常精緻，不難看出長大後應該也會是一名大美人，不少網友留言：「終於又能看到姐姐發核桃的正面照啦，出落得更加漂亮了！」、「名字取得好好，爸媽的姓，又有核桃諧音」、「祝小寶貝生日快樂」、「好美啊，一看就是美人胚子，跟媽媽一個模子刻出來的，尤其臉型，好好看，祝小美女生日快樂」、「遺傳爸爸媽媽的美顏！」、「妳的女兒真可愛」。

陶昕然曾透露在一場KTV聚會認識何建澤，兩人經友人介紹後留了電話號碼，半個月後何建澤邀陶昕然去唱歌，到包廂陶昕然才發現只有何建澤一人，立刻知道對方是想要追求，「我後來問他是什麼意思，他說朋友都在上班、沒人陪，找了各種藉口、各種理由……明明是第一次見面就喜歡上我了！」