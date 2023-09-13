國防部13日舉行「2023 年台北國際航太暨國防工業展」展前記者會，同時搶先曝光展出的各式軍武器裝備。圖為搭載在IDF經國號的萬劍飛彈武器系統。 （鄭任南攝）

睽違四年，台北國際航太暨國防工業展再度登場，將於明天於14至16日於台北南港展覽一館舉行，由主辦單位「中華民國對外貿易發展協會」邀集國內外航太、國防工業廠商以及國防部共同參展。此次有多項軍武首度亮相，包含巡飛彈2型、偵搜戰術輪車、全身型軍用外骨骼等，展現國防發展堅強實力。

國防部舉行「2023 年台北國際航太暨國防工業展」展前記者會，同時搶先曝光展出的各式軍武器裝備。圖為騰雲無人機。 （鄭任南攝）

國防部13日舉行「2023 年台北國際航太暨國防工業展」展前記者會，同時搶先曝光展出的各式軍武器裝備。圖為雄二反艦飛彈。 （鄭任南攝）

國防部發言人孫立方少將說，為落實政府「國防自主」政策，則以「創新自主、堅實國防」為參展主軸，整合陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院及北部地區人才招募中心等7個單位，以國防專館參加展出。

軍備局獲得管理處長李健青少將說，國防館規畫「勤訓精練捍衛領空廊道、無人機裝備、聯合作戰裝備、軍民通用科技展區、國防菁英招募專區」等五展區，總計展出54項武器裝備及研發成果（含招募活動）。

李健青表示，展區主要以實體、模型、圖表及多媒體播放等方式，並輔以專人解說，來增進參觀民眾對國防科技研發成果的瞭解，同時希望藉此機會具體呈現國軍建軍備戰執行成效，強化國人全民國防觀念及國防自主信心。

在勤訓精練捍衛領空廊道展區，將以情境模式結合觸控互動、全息投影等科技元素，呈現F-104型機、T-34型機、F-5E型戰機、AT-3型教練機、IDF型戰機及新式高教機等軍機介紹及3D立體影像，以我國飛行員訓練、傳承發展與未來展望，使國人支持國機國造，達成國防自主與自我防衛之決心。

至於無人機裝備展區，則展出「騰雲無人機及反輻射系列構型無人機」等11項展品，從傳統偵蒐（打）一體，至目前群控（攻）及人工智慧應用，可讓國人充分瞭解國防自主之傑出成果。

聯合作戰裝備展區，則是以「防衛固守、重層嚇阻」戰略構想，展出制空、制海、地面裝備等26項武器裝備，其中亮點展品有「新式高教機」、「偵搜戰術輪車」、「雄二反艦飛彈」、「雄三超音速反艦飛彈」、「高效能艦艇後續艦」及「新型救難艦」等自主研發成果，充分展現國防科技研發與堅實國防自主的能力。

最後是軍民通用科技展區，主要以國防科技研發能量為基礎，結合產業需求導向，衍生發展軍民通用科技，創造國防科技產業化效益。本展區展出「航太級金屬3D列印製造技術及軍民儲電系統」等10項展品，充分展現成熟國防科技轉化為民生具體成果。

另外，國軍在軍事人因工程上也挹注足量資源發展，包含人體計測、生物力學、視覺追蹤、虛擬實境等，相關成果涵蓋軍服尺碼身形自動配適、國防自主裝備空間設計、駕駛模擬器眼動追蹤訓練、智慧穿戴裝置於體訓監控、野戰型外骨骼人因測評等應用，如「軍用外骨骼」可依國軍各軍種操作情境、作戰需求、士兵體格進行客製化設計，達到「提升我國國軍任務達成效率，並可減輕單兵戰場體能負擔」之目的。