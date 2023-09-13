台農蛋品洗選巴西蛋因有效期限標示不符，遭食藥署認定違反食品安全衛生法，台農蛋品董座涂萬財昨(12日)已拍影片認錯，且過去曾幫進口商「超思」護航的新聞也網友翻出來嘲笑；但今日涂萬財全部改口，爆料說「認錯影片是農業部要我講的」、「是農業部要我把事情擔下來」，幫超思說話也是農業部要他出面「幫忙證實」。媒體人黃揚明驚呼，涂萬財反咬農業部，很多疑點陸續浮上檯面，農業部長陳吉仲、畜產會不要神隱，出來講清楚。

台農蛋品昨(12日)因洗選巴西蛋的有效日期從9月24日，誤標示為10月5日，遭食藥署認定違反食品衛生安全法。涂萬財也在新聞畫面中，為巴西蛋品標示不符道歉，坦承是他的疏失。

據《中時》報導，涂萬財今(13)日向媒體爆料稱，農業部要他把事情擔下來，認錯影片也是農業部要他講的。而涂萬財接受《ETtoday》採訪時更爆料說，他和超思其實沒有關係，只是農業部要他出面「幫忙證實」超思有實際的雞蛋業務經驗，為避免淪為官方一言堂，他才會出來幫忙說幾句話，沒想到反而成為網友攻擊的對象。

媒體人黃揚明在政論節目《國民大會》表示，涂萬財除爆料說，農業部要他擔巴西蛋的問題外，涂萬財昨日道歉後被網友翻出，涂萬財曾說自己與超思負責人秦語喬的丈夫有生意往來，但涂今日也自爆說，這一段也是農業部要求他說的。

黃揚明驚呼說，本來以為雞蛋的問題，只是過期回收就算了，結果廠商不認了，出來反咬農業部！現在農業部、畜產會都該出來講清楚，現在涂萬財不買單，很多疑點正在一個一個浮上檯面，陳吉仲部長不要神隱，出來講清楚。