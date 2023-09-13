大聯盟小熊、洛磯本周系列賽首戰出現頗不尋常的鏡頭，主審歐諾拉（Brian O’Nora）第3局上半忽然離開賽場，他小跑步進入洛磯休息區，然後就不見人影了。兩隊球員與觀眾都在納悶，比賽為此延誤15分鐘，發呆了半天才由二壘審過來代班。
球迷可能看過主審被球砸傷、被跑者撞翻，那些人有正當理由離開，但是歐諾拉「不辭而別」把比賽晾在那裡也太奇怪了。球迷起初以為歐諾拉去上廁所，後來美媒ESPN報導歐諾拉是身體不適，但是官方未給出正式說法。比賽由剩餘的3位裁判完成，通常是二壘審的位置可以空出來。
洛磯投手弗里蘭（Kyle Freeland）賽後說：「他生病了。我從沒遇過這種事，我自己也沒遇過主審被球砸傷退場的情況。」
歐諾拉是有案在身的人，2020年他在美國俄亥俄州遭警方逮捕，涉入一宗人口販運案件，被起訴教唆、持有犯罪工具。歐諾拉堅稱無罪，也在繼續在大聯盟擔任裁判，案件的結果尚不清楚。大聯盟在2011年舉辦過「MLB全明星台灣大賽」，派出大聯盟球員組隊和中華隊交手，那時候歐諾拉就是兩位從美國來台執法的裁判之一。
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