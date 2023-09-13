Home plate ump Brian O'Nora jogged into the home dugout in the top of the 3rd and will not return to the ballgame.



Here's quick video look of Brian jogging off the field.@Cubs #GoCubsGo @Rockies pic.twitter.com/4jmgkS6dbb — Billy Krumb (@ClubhouseCancer) September 12, 2023

大聯盟小熊、洛磯本周系列賽首戰出現頗不尋常的鏡頭，主審歐諾拉（Brian O’Nora）第3局上半忽然離開賽場，他小跑步進入洛磯休息區，然後就不見人影了。兩隊球員與觀眾都在納悶，比賽為此延誤15分鐘，發呆了半天才由二壘審過來代班。

球迷可能看過主審被球砸傷、被跑者撞翻，那些人有正當理由離開，但是歐諾拉「不辭而別」把比賽晾在那裡也太奇怪了。球迷起初以為歐諾拉去上廁所，後來美媒ESPN報導歐諾拉是身體不適，但是官方未給出正式說法。比賽由剩餘的3位裁判完成，通常是二壘審的位置可以空出來。

洛磯投手弗里蘭（Kyle Freeland）賽後說：「他生病了。我從沒遇過這種事，我自己也沒遇過主審被球砸傷退場的情況。」

歐諾拉是有案在身的人，2020年他在美國俄亥俄州遭警方逮捕，涉入一宗人口販運案件，被起訴教唆、持有犯罪工具。歐諾拉堅稱無罪，也在繼續在大聯盟擔任裁判，案件的結果尚不清楚。大聯盟在2011年舉辦過「MLB全明星台灣大賽」，派出大聯盟球員組隊和中華隊交手，那時候歐諾拉就是兩位從美國來台執法的裁判之一。