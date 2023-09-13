資深藝人王中平、余皓然的20歲女兒韓菲，今年5月發行個人首張專輯，擁有甜美外型，更被網友票選為「最美星二代」。日前她獲邀為知名服飾品牌代言，這也是韓菲的第一個代言，讓她坦言發完這張專輯給她帶來很多「第一次」。

談到第一次代言的心情，韓菲透露代言的品牌服飾很符合自己私底下的穿搭，講求休閒、舒服自在，展現自我風格。她也提到發行專輯後體驗很多人生的第一次，第一次開發片記者會、第一次上節目唱自己的歌、第一次街頭表演等，每件事都令她難忘。

韓菲代言服飾品牌，露長腿甜笑模樣十分可愛。（圖／California Republic提供）

韓菲代言服飾品牌，露長腿甜笑模樣十分可愛。（圖／California Republic提供）

韓菲是家中的老么，小時候非常喜歡宅在家，只會與媽媽分享大小事，兩人互動就像姊妹，而媽媽在發片前也說道：「以後會遇到各種事情，妳要學著讓自己的內心更強大，如果當公眾人物連消化情緒都不行的話，就沒辦法當公眾人物。」她突破內心的掙扎後，決定專注音樂本身，展現自我創作實力，才讓大家能夠聽見她的音樂作品。

韓菲5月時推出個人全創作專輯《顯化法則》，她表示從小受爸爸影響，開始學鋼琴、吉他，還在國小就嘗試創作音樂，而專輯中也收錄了9歲時填寫的歌曲。由於她長相姣好、歌聲動人又具辨識度，還能夠創作詞曲，專輯發行後備受網友肯定，星途一片看好。