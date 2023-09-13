許多新婚夫妻婚後最期待的就是蜜月旅行，但是這對一位女網友來說並不是一件美好回憶。她回想約10年前的蜜月旅行，公公竟出錢讓婆婆跟著一起去，除了被打擾之外，她更被迫睡行軍床，如她已與先生協議離婚中，她不禁感嘆忍了10年的婚姻，竟讓她的人生一片空白。

該名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己的先生是她的初戀，更是一個媽寶男，她回憶起10年前的泰國蜜月旅行，婆婆也跟著一起去，因為房間是雙人大床加一個行軍床，「第一天我跟老公睡大床，第二天開始我睡行軍床，老公跟婆婆睡。」

她無奈表示，「當初是公公出錢，把婆婆推去跟我們蜜月的，公公自己留在台灣爽。因為婆婆就是那種，妳若不接電話，送你100多通未接來電＋轟炸你身邊朋友，加上她本來就吃醋自己兒子娶老婆，所以公公為了省事，便出了這樣一個餿主意。」

泰國蜜月旅行已事10年前的事，如今原PO感嘆，這些年來還有很多媽寶鳥事，表示自己有兩個孩子，目前跟媽寶先生分居，離婚協議中。「因為孩子撫養權我不讓，本以為只要我夠忍讓就可以，沒想到這婚姻讓我的人生一片空白。」

網友們見文章後，疑惑女網友為何可以容忍到現在，表示「最大火力的電燈泡，這哪是度蜜月」、「應該是女的睡大床，老公睡行軍床」、「跟他媽結婚生小孩好了 哈哈哈哈，好奇葩」、「機票買了直接回來，蜜月讓他們母子度」。