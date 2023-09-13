第19屆杭州亞洲運動會將於9月23日開幕，即便賽會受疫情影響而延期一年，中華隊選手們仍無不為站上亞洲最高競技場全力備戰，中華奧會也邀請全民與中華代表團同行，團結齊心成為中華健兒最堅實的啦啦隊。

代表團團長、中華奧會主席林鴻道表示，中華代表團首度曝光的視覺形象照，以「與我同行 榮耀在握」為本次出戰亞運會的應援標語，展現無論是運動員、代表團及全體國人，站在同一陣線為國爭取最高榮耀的團結氣勢。

本屆賽會中華隊預計派出521名運動員代表，挑戰33種運動競賽，分別有：水上運動、射箭、田徑、羽球、棒球、籃球、拳擊、輕艇、自由車、運動舞蹈、龍舟、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操、柔道、卡巴迪、武藝運動、智力運動、滑輪運動、划船、橄欖球（7人制）、帆船、射擊、運動攀登、桌球、跆拳道、網球、排球、舉重、角力及武術。其中，運動舞蹈中的霹靂舞，以及智力運動所包含的電競運動，皆是第一次成為正式項目。

林鴻道指出，中華隊於歷屆亞運會已累計99面金牌的紀錄，也就是說，今年杭州亞運拿下的第一面金牌就是參賽亞運的第100金，中華隊將前進百金里程碑，持續創新更多紀錄！期許每位選手都能超越自我，乘著全民的力量再創巔峰，讓世界看見來自台灣的驕傲。