美國蘋果公司今天發表iPhone 15系列手機，中國外交部今天說，中國沒有推出禁止購買和使用蘋果手機的法規和政策文件，但近期確實注意到，有媒體曝出「蘋果手機有關安全事件」。

中國近期傳出政府機關和國營企業擴大禁用iPhone手機，蘋果今天凌晨發布iPhone 15系列手機後，相關話題首度遭中國社群微博移出熱搜榜，引發議論。

據中國外交部官網發布，日本朝日電視記者在13日下午的例行記者會提問：「有媒體報導，部分中國政府機關禁止使用蘋果手機，消息是否屬實？外交部也禁止使用蘋果手機嗎？」

中國外交部發言人毛寧回應稱，中國堅持推進高水準對外開放，依法保護外商投資權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，對於外資企業，中方始終持開放態度。歡迎外資企業把握中國發展機遇，共用中國經濟發展成果。

毛寧說，中國沒有推出禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件。「但我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件」。

她說，中國政府高度重視網路和訊息安全，對內外資企業一視同仁、平等對待。中方希望在中國經營的所有手機企業都能夠嚴格遵守「中華人民共和國數據安全法」、「中華人民共和國個人信息保護法」等法律法規，加強訊息安全管理，「保護消費者存儲在手機中的數據不被任何個人、任何組織竊取，確保訊息安全」。

毛寧並未說明蘋果手機涉及的安全事件。據陸媒報導，蘋果12日針對一些舊款iPhone手機推出了iOS 15.7.9版本更新，主要是為了修復一個安全性漏洞，編號為CVE-2023-41064。

報導稱，如果不及時更新，iPhone可能會被植入名為Pegasus的間諜軟體，這個軟體會竊取個資，還能打開麥克風記錄對話，甚至記錄文本等。